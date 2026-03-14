        Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Köksal'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Köksal, mesajında, sağlık çalışanlarının hayatın en zor anlarında umut olan, insan hayatını korumak ve yaşatmak için büyük özveriyle görev yapan fedakar kişiler olduğunu belirtti.

        Sağlık emekçilerinin "gece gündüz" demeden çalıştığını ifade eden Köksal, çoğu zaman kendi hayatlarını ve sevdiklerini ikinci plana koyarak görev yapan sağlık çalışanlarının toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını kaydetti.

        Tıp Bayramı'nın temellerinin 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kurulmasıyla atıldığını hatırlatan Köksal, "Vatanın zor günlerinde tıp öğrencilerinin ortaya koyduğu milli duruşla da tarhihimize anlamlı hatıra olarak kazınmıştır." ifadesini kullandı.

        Köksal, 14 Mart'ın yalnızca meslek bayramı olmadığını belirterek, savaşlarda, salgınlarda ve afetlerde insan hayatını kurtarmak için büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına duyulan vefanın güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı.

        Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının emeğinin karşılık bulduğu, mesleki onurlarının korunduğu ve daha iyi çalışma şartlarına sahip oldukları sağlık sistemi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Köksal, şöyle devam etti:

        "Biliyoruz ki güçlü sağlık sistemi, ancak güçlü ve huzurlu sağlık çalışanlarıyla mümkündür. Bu vesileyle görevleri başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, insan hayatına dokunan, şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenl...
        Eskişehir'de lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iftar programı düzenl...
        Eskişehir'de park halindeki otomobil yandı
        Eskişehir'de park halindeki otomobil yandı
        Kuaförlerin bayram tıraşı mesaisi sahura kadar uzuyor Gençlerin bayram terc...
        Kuaförlerin bayram tıraşı mesaisi sahura kadar uzuyor Gençlerin bayram terc...
        Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele sürüyor Yükümlülere 'Madde ve Etkileri'...
        Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele sürüyor Yükümlülere 'Madde ve Etkileri'...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, sağlık çalışanları ve öğrencilerle...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, sağlık çalışanları ve öğrencilerle...
        Tiyatro Anadolu, Düzce'de "Aşk Neyledi Yunus" ile sahne aldı
        Tiyatro Anadolu, Düzce'de "Aşk Neyledi Yunus" ile sahne aldı