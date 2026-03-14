Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılmaz, mesajında, ekonomik hayatın temel öznesi olan tüketicilerin haklarının uluslararası düzeyde tanınmasının simgesi olan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

        Bilinçli tüketimin sadece tercih değil, aynı zamanda sürdürülebilir ekonomi ve hakların korunması açısından önemli sorumluluk olduğunu belirten Yılmaz, "Vatandaşlarımızın mal ve hizmet alımlarında haksız uygulamalara karşı korunması, sağlığa uygun ve güvenli ürünlere ulaşması devletimizin asli görevleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda sahada görev yapan denetim ekiplerinin vatandaşların haklarını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne değinerek, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin haksız fiyat artışları, stokçuluk ve etiket denetimleriyle piyasa düzenini koruduğunu kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ise "tarladan sofraya güvenilir gıda" ilkesi doğrultusunda üretim ve satış noktalarında denetimlerini sürdürdüğünü bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Eskişehir'imizde ticaretin ahlaklı ve şeffaf bir zeminde ilerlemesi, hem esnafımızın hem de tüketicimizin hukukunun korunması en temel gayemizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, alışverişlerinde hak ve sorumluluklarının bilincinde olan tüm bilinçli tüketicilerimize, tüketici haklarına saygıyı temel prensip edinen, ahilik geleneğini yaşatan dürüst esnaf ve tacirlerimize, sahada gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkürlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

