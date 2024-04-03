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        Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüpheli tutuklandı

        ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:50
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        Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüpheli tutuklandı
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        ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin FETÖ/PDY’nin il yapılanmasında yer aldığını tespit etti. Bir süre izlenen şüpheliler, dün operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı ile ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olduğu bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan örgütün sözde mali yapılanma sorumlusu 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 4 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Şüpheliler, örgüte ve örgüt mensubu ailelere maddi destek sağlama, örgüt içinde dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulunma, örgüte yeni eleman temini için çalışmalar yürütme, firari ve kaçak durumundaki örgüt mensuplarının saklanmaları için gaybubet evi ayarlama ve işlem görmüş örgüt mensuplarının yurt dışına kaçmalarına yardım etmekle suçlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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