Eskişehir'de yakalanan 4 FETÖ şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin FETÖ/PDY’nin il yapılanmasında yer aldığını tespit etti. Bir süre izlenen şüpheliler, dün operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün sözde bölge sorumlusu, il muhasebecisi, il muhasebe yardımcısı ile ATM (Arama Tarama Mesulü) sorumlusu konumunda olduğu bildirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan örgütün sözde mali yapılanma sorumlusu 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 4 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.