Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının "Narkogüç" operasyonları kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının "Narkogüç" operasyonları kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Sigara panelinde sigara molası
        Sigara panelinde sigara molası
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti operasyonu; 19 gözaltı (2)
        Eskişehir'de uyuşturucu ticareti operasyonu; 19 gözaltı (2)
        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Dizideki Kur'an kursu ortamı ve din eğitimi asla o...
        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Dizideki Kur'an kursu ortamı ve din eğitimi asla o...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Eskişehir'de "Din Öğretiminin Niteliğ...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Eskişehir'de "Din Öğretiminin Niteliğ...
        Çatalhöyük'te 8 bin 500 yıllık "kafatası delgi operasyonu" izlerine rastlan...
        Çatalhöyük'te 8 bin 500 yıllık "kafatası delgi operasyonu" izlerine rastlan...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        14 ildeki 'müstehcen çocuk görüntüsü' operasyonunda 19 tutuklama
        14 ildeki 'müstehcen çocuk görüntüsü' operasyonunda 19 tutuklama