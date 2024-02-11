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        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:51
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        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla "merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde üretilen ve yurda yasa dışı yollardan sokulan kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        8 iş yeri, 2 ev, 2 araç ve depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 157 bin 500 sarılmış sigara, 8 bin 800 bandrolsüz makaron, bin 955 paket gümrük kaçağı sigara, bin 278 mükerrer kullanım amaçlı kesilmiş bandrol, 849 kilogram kıyılmış tütün, 590 cinsel içerikli ürün, 535 sahte alkol kiti, 471 litre sahte/kaçak alkol, 340 elektronik sigara, gümrük kaçağı 311 ürün ve 23 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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