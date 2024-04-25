Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta bulunan müstakil bir evde elektrik kaçağından olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Yangının doğal gaz sızıntısıyla büyümesi üzerine alevler evin tamamına yayıldı.

Evde yaşayanların kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşmasının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri yönlendirildi.