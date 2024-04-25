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        Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 03:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 03:38
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        Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta bulunan müstakil bir evde elektrik kaçağından olduğu değerlendirilen bir yangın çıktı. Yangının doğal gaz sızıntısıyla büyümesi üzerine alevler evin tamamına yayıldı.

        Evde yaşayanların kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaşmasının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin yetkilileri yönlendirildi.

        Ekiplerin evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesmesinin ardından itfaiye ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmaları sırasında evin bodrum katındaki kümeste güvercinler bulunduğu belirlenirken, güvercinlerin alevlerden etkilenmediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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