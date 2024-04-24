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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:05
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları bilgisine ulaştı.

        Jandarma tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 236 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

        Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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