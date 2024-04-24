Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Jandarma tarafından 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 236 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkmentokat Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları bilgisine ulaştı.

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