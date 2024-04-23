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        Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Zubaidi, Eskişehir İHH derneğini ziyaret etti

        Filistin Belediyeler Birliği Başkanı ve Filistin Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:46
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        Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Zubaidi, Eskişehir İHH derneğini ziyaret etti
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        Filistin Belediyeler Birliği Başkanı ve Filistin Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne ziyarette bulundu.

        Zubaidi, ziyarette, Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye doğru yola çıkacağı süreçte Eskişehir halkına filoya yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Zubaidi aynı zamanda Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'ne de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Eskişehir İHH Başkanı Mehmet Şirin Aslan ise en büyük dualarının ve öncelikli çalışmalarının Filistin'in özgürlük meselesi olduğunu vurguladı.

        Aslan, bunun için dünyada yaklaşık olarak 1000 aktivistin bulunduğu Özgürlük Filosu'nun yakında Gazze'ye hareket edeceğini kaydederek, "Özgürlük Filosu'nda, 5 bin 500 ton gıda maddesi, ambulans ve itfaiye gibi yükler bulunuyor. Gazze ablukasını sona erdirerek yardımları Gazze halkına götüreceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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