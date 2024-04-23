Filistin Belediyeler Birliği Başkanı Zubaidi, Eskişehir İHH derneğini ziyaret etti

Filistin Belediyeler Birliği Başkanı ve Filistin Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'ne ziyarette bulundu.

Zubaidi, ziyarette, Özgürlük Filosu'nun Gazze'ye doğru yola çıkacağı süreçte Eskişehir halkına filoya yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Zubaidi aynı zamanda Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'ne de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Eskişehir İHH Başkanı Mehmet Şirin Aslan ise en büyük dualarının ve öncelikli çalışmalarının Filistin'in özgürlük meselesi olduğunu vurguladı.