Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı
Eskişehir'de 14 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen M.G., oturduğu apartmanının 3'ncü katından 2'nci kattaki komşusunun balkonuna inerek polis ekiplerinden saklanmaya çalıştı.
Eskişehir'de 14 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen M.G., oturduğu apartmanının 3'ncü katından 2'nci kattaki komşusunun balkonuna inerek polis ekiplerinden saklanmaya çalıştı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden M.G, yağma suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezası kesinleştikten sonra polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri şüpheli M.G’yi yakalamak çalışma başlattı. Ekipler zanlının, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G, apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi.
M.G, itfaiye yardımıyla indirildikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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