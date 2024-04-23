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        Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı

        Eskişehir'de 14 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen M.G., oturduğu apartmanının 3'ncü katından 2'nci kattaki komşusunun balkonuna inerek polis ekiplerinden saklanmaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:57
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        Polisten saklanırken balkonda mahsur kaldı
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        Eskişehir'de 14 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen M.G., oturduğu apartmanının 3'ncü katından 2'nci kattaki komşusunun balkonuna inerek polis ekiplerinden saklanmaya çalıştı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden M.G, yağma suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezası kesinleştikten sonra polis ekiplerinin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.

        Polis ekipleri şüpheli M.G’yi yakalamak çalışma başlattı. Ekipler zanlının, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G, apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi.

        M.G, itfaiye yardımıyla indirildikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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