Eskişehir Valisi Aksoy, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak makamını devretti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak devretti.

Vali Aksoy, kendisini ziyarete gelen Odunpazarı Adalet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy ve annesini makamında misafir etti.

Ziyarette Aksoy, temsili olarak makam koltuğunu Adalet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kerem Gürsoy'a devretti.

Vali Aksoy, ne kadar iyi çocuklar yetiştirilirse geleceğe o kadar güvenle bakılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli bir rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu önemli gün çocuklarımızın benimsemesi, özümsemesi ve cumhuriyete ve Milli egemenliğe sahip çıkılması bakımından oldukça kıymetlidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ve ileriye hazırlamak adına bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz."