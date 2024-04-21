Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğinden çocuklara özel uçuş

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Necati Artan Tesisleri'ndeki "Havacı Çocuklar Etkinliği" kapsamında merkeze gelen çocuklar ve ebeveynleri, Batı Apronu'nda yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni gezdi.

İsteyenler, merkeze ait helikopter ve uçaklarla deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı.

"Kağıt Uçak Yarışması"na katılan çocuklar, yaptıkları kağıt uçakları en uzağa atmak için mücadele etti.

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ne kurulan platform üzerinden kağıt uçaklarını en uzun mesafeye atmaya çalışan çocuklara katılım sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi. 5 ila 8 yaş ve 9 ila 15 yaş arası olmak üzere 2 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, çocuklar aynı zamanda uçakları yakından gördü. 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı, ardından imza töreni düzenledi.