Akrobasi pilotu Semin Öztürk'ten çocuklara özel gösteri

TÜRKİYE’nin ilk kadın profesyonel kadın akrobasi pilotu evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde, Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde çocuklara özel gösteri yaptı. Öztürk havadaki manevralarıyla büyük beğeni topladı.

Sivrihisar Uluslararası Havacılık Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için etkinlikler düzenledi. Necati Artan Tesisleri'ndeki etkinliklerde çocuklar aileleriyle birlikte havacılık müzesini gezerken, helikopter ve uçaklara binerek ilk kez uçmanın heyecanı yaşadı. Çocuklar için merkezde kağıt uçak yarışması yapılırken, etkinliklere katılan çocuklar, aileleriyle gönüllerince eğlendi.