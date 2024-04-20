Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Eskişehir'de protesto edildi

        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Eskişehir'de protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

        Hamamyolu mevkisindeki Çarşı Camisi'nin önünden başlayıp Alaattin Camisi'ne kadar devam eden yürüyüşe, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

        Dernek Başkanı Mehmet Şirin Aslan, yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, 10'dan fazla ülkeden aktivistlerin "Özgürlük Filosu" ile Gazze'ye uluslararası yardım götüreceğini söyledi.

        Türkiye'nin birçok ilinden hareket eden tırların, filoya 5 bin 500 ton insani yardım taşıdığını belirten Aslan, Eskişehir'den 13 tır yardım gönderildiğini aktardı.

        Gazze'ye yardım göndermenin yanı sıra dünya genelinde İsrail'in saldırılarına karşı baskı ve gündem çalışması yapılacağını dile getiren Aslan, "Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde eylemler, yürüyüşler, oturma eylemleri devam edecek. Sizleri de bu eylemlere davet ediyorum. Bu eylemlerle beraber İsrail üzerinde yeniden bir baskı oluşturulacaktır." dedi.

        Sağlıkçılar adına söz alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kadir Yılmaz da 23 haftadır cumartesi günleri Gazze'ye dikkati çekmek için yürüdüklerini anlattı.

        İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelerinin çoğunun hizmet veremez durumda olduğunu vurgulayan Yılmaz, sadece iki hastanede ameliyat imkanının bulunduğunu bildirdi.

        Gazze'de yaşananların tam anlamıyla soykırım olduğunu söyleyen Yılmaz, "İsrail, Gazze'nin tamamını toplama kampına çevirmiş durumda. Hiçbir hukuk ve kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde soykırım yapıyor. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok. En son sığındıkları hastaneler dahi bombalanıyor. Biz Gazze'yi unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koşup elimizden geleni yaptığımızda, boykotu gevşetmediğimizde sevinenler mazlumlar olacak." diye konuştu.

        Grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, şehit ailesini ziyaret etti
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, şehit ailesini ziyaret etti
        Eskişehir'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Gitar Şenliği'nde buluştu
        Eskişehir'de Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Gitar Şenliği'nde buluştu
        Üniversite öğrencileri sıfır atık ile topraksız tarımı aynı projede buluştu...
        Üniversite öğrencileri sıfır atık ile topraksız tarımı aynı projede buluştu...
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye ziyaret
        AK Parti'li Albayrak'tan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye ziyaret
        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)