Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Önlem alan polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Karayolları ekipleri de çevre yolunda su biriken bölgelerde tedbir aldı.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın dış yalıtım malzemeleri söküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takıldı (2)
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takılacak
        Nuri Alço, Hacettepe'ye sevk oldu; kalp pili takılacak
        AK Parti'li Dönmez ve Albayrak'tan Han Belediye Başkanı Belceli'ye ziyaret
        AK Parti'li Dönmez ve Albayrak'tan Han Belediye Başkanı Belceli'ye ziyaret
        Eskişehir'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
        Mihalgazi Belediyesi vatandaşlara turşu ikram etti
        Mihalgazi Belediyesi vatandaşlara turşu ikram etti
        Sanatını icra etmek için köyündeki sakin ortama döndü
        Sanatını icra etmek için köyündeki sakin ortama döndü