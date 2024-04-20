Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın dış yalıtım malzemeleri söküldü.

Sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Eskişehir'de kuvvetli rüzgarla etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.