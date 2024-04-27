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        3. Eskişehir Kitap Fuarı açıldı

        TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:42
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        3. Eskişehir Kitap Fuarı açıldı
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        TÜYAP Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığı edinilmesinde kitap fuarlarının önemli rolünün olduğunu söyledi.

        Özellikle okul ziyaretlerinde okumanın önemine vurgu yaptığını dile getiren Aksoy, şöyle dedi:

        "Öğretmenlerimize ve müdürlerimize tavsiye ettiğim husus; çocuklarımıza okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesi, çocukların okuduğunu anlaması, daha da önemlisi anladığını anlatabilmesi. Bu durum çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması bakımından oldukça önemlidir. Bu boyutuyla baktığımızda kitap fuarları da çalışmalara katkı sunan önemli bir organizasyon. Fuarlar, okurların ilgi duyduğu yazarlarla buluşma fırsatı bulduğu organizasyonlardır. Bu yönüyle oldukça fazla katkı sağlayacağını düşündüğüm organizasyonlardır."

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de yılın önde gelen fuarlarından olan bu etkinlikte, 276 yayınevinin stant açtığını bildirdi.

        Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının da katkı sunduğu fuar süresince 93 etkinlik düzenleneceğini aktaran Ersözlü, 500'ün üzerinde yazarın ziyaretçilerle buluşacağını sözlerine ekledi.

        Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 3 üniversiteyi barındıran, eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir kentte yaşadıklarını dile getirdi.

        Yazarları ve kitapseverleri bu organizasyonda bir araya getirdiklerini kaydeden Güler, "Bu bizi heyecanlandırıyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere belediyelerimiz ve şehrin bütün aktörlerine fuarın bu noktaya taşınmasından dolayı yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise dijital bağımlılığın çocukların okuma alışkanlıklarını tehlikeye atabileceğine dikkati çekerek, "Ekran bağımlısı haline gelmiş çocuklarımızın yegane ilacının okuma kültüründen geçen bir yapı olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu öğrencilerinin müzik dinletisine de yer verilen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal ile diğer davetlilerin katıldığı açılış, kurdelenin kesilmesi ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

        Fuar, 5 Mayıs Pazar gününe kadar 10.00-19.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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