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        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'den Dünya Pilotlar Günü'ne özel gösteri

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Dünya Pilotlar Günü etkinlikleri kapsamında "Amatör ve Sportif Havacılık Sempozyumu" düzenlendi, gösteri uçuşu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:21
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        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'den Dünya Pilotlar Günü'ne özel gösteri
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Dünya Pilotlar Günü etkinlikleri kapsamında "Amatör ve Sportif Havacılık Sempozyumu" düzenlendi, gösteri uçuşu yapıldı.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince düzenlenen sempozyumda, Uçak Sahipleri ve Pilotlar Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Kulaçoğlu, Gordiyon Havacılık Genel Müdürü Fevzi Ak, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Genel Sekreteri Işıl Görenoğlu ile pilotlar Üner Beköz ve Uğur İçbak, katılımcılara havacılıkla ilgili bilgiler verdi.

        Deneyimlerini de anlatan konuşmacılara, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Kamuran Keskin ve Başkan Yardımcısı Semin Öztürk Şener tarafından birer plaket takdim edildi.

        Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, etkinlik kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

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