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        Eskişehir'de gazetecilere basın kartları teslim edildi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Basın Kartı Komisyonunca yılın ilk toplantısının ardından Eskişehir'de ilk kez kart almaya hak kazanan 12 basın mensubuna kartları teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 15:37 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:38
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        Eskişehir'de gazetecilere basın kartları teslim edildi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Basın Kartı Komisyonunca yılın ilk toplantısının ardından Eskişehir’de ilk kez kart almaya hak kazanan 12 basın mensubuna kartları teslim edildi.

        Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Eskişehir İl Müdürü Arda Aşkın ve basın mensupları katıldı.

        Basın mensuplarına kartlarını teslim eden Ülgen, bu kartın gazetecilere sağladığı hak ve kolaylıklarla ilgili bilgi verdi, kartlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Aşkın ise Basın İlan Kurumunun çalışmaları, resmi ilan işlemleri, basında gazete ve internet haber siteleriyle ilgili konluarda bilgiler aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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