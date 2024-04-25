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        Eskişehir'de IPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Eskişehir İl Koordinatörlüğünce, IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:14
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        Eskişehir'de IPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Eskişehir İl Koordinatörlüğünce, IPARD 3 Programı ve 1. Başvuru Çağrı Dönemi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

        Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki toplantıda Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finansa edilen IPARD Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Beylikova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yurdal Çetinkaya ve diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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