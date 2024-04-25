Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener öncülüğünde kadın hava gösteri ekibi kurulacak

DENİZ AÇIK - Yurt içi ve yurt dışındaki birçok etkinlikte yer alan Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kurucu üyesi olduğu Havacı Kadınlar Derneği bünyesinde pilot kadınlardan oluşan bir gösteri ekibi oluşturulmasına öncülük edecek.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucularından milli akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek 12 yaşında uçmaya başlayan Şener, yurt içinde "Pitts S2-B" uçağıyla onlarca gösteri sundu.

Uluslararası ilk deneyimini 2018'de Romanya'daki Aeromania Havacılık Festivali'nde yaşayan Şener, geçen yıl da Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde "Flugtage Bautzen"e (Bautzen Hava Gösterisi) tek kadın akrobasi pilotu olarak katıldı. Şener, bu sene de yurt içindeki etkinliklerin yanı sıra Almanya, Yunanistan ve Romanya'daki çeşitli gösterilerde yer almak için planlamalarını yaptı. - "Kadın hava gösteri ekibi en kısa sürede göklerde olacak" Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, çocukluğundaki ilk akrobasi uçuşunun ardından tutkusunun artarak devam ettiğini söyledi.

Hususi pilot lisansını 12 yıldır taşıdığını kaydeden Şener, "Yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteri sundum. Akrobasi pilotluğu serüvenimi sürdürüyorum." dedi. Faaliyete bu ay geçen Havacı Kadınlar Derneğinin kurucu üyesi olduğunu dile getiren Şener, derneğin başkanlığını havacılığa gönül vermiş bir hekim olan Prof. Dr. Rabia Gönül Sezer'in üstlendiğini belirtti. Derneğin kurucu üyesi olmaktan gurur duyduğunu anlatan Şener, şöyle devam etti: "Havacı Kadınlar Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını. Sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözünden yola çıkılarak kurulmuş bir dernek. Ana maksadı Türk kadının havacılık kültürünü artırmak, havacılığa ilgi duyan, uçmak isteyen kadınları gökyüzüyle buluşturmaktır. Derneğimizde iki faal uçak var. Derneğimiz bünyesinde sadece kadınların bulunduğu bir gösteri ekibi oluşturmayı planlıyoruz. Gösteri ekibini oluşturmak için çalışmalara başladık. Birçok etkinlikte yer alacağız. Gösteri ekibimiz dernek bünyesinde bulunan kadın pilotlardan oluşacak. Bu ekibi ultra light uçakları ve pilotlarından kurmayı planlıyoruz. Mümkün olan en yakın zamanda göklerde olacağız."