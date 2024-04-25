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        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener öncülüğünde kadın hava gösteri ekibi kurulacak

        DENİZ AÇIK - Yurt içi ve yurt dışındaki birçok etkinlikte yer alan Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kurucu üyesi olduğu Havacı Kadınlar Derneği bünyesinde pilot kadınlardan oluşan bir gösteri ekibi oluşturulmasına öncülük edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:45
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        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener öncülüğünde kadın hava gösteri ekibi kurulacak
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        DENİZ AÇIK - Yurt içi ve yurt dışındaki birçok etkinlikte yer alan Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, kurucu üyesi olduğu Havacı Kadınlar Derneği bünyesinde pilot kadınlardan oluşan bir gösteri ekibi oluşturulmasına öncülük edecek.

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nin kurucularından milli akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek 12 yaşında uçmaya başlayan Şener, yurt içinde "Pitts S2-B" uçağıyla onlarca gösteri sundu.

        Uluslararası ilk deneyimini 2018'de Romanya'daki Aeromania Havacılık Festivali'nde yaşayan Şener, geçen yıl da Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Bautzen kentinde "Flugtage Bautzen"e (Bautzen Hava Gösterisi) tek kadın akrobasi pilotu olarak katıldı.

        Şener, bu sene de yurt içindeki etkinliklerin yanı sıra Almanya, Yunanistan ve Romanya'daki çeşitli gösterilerde yer almak için planlamalarını yaptı.

        - "Kadın hava gösteri ekibi en kısa sürede göklerde olacak"

        Semin Öztürk Şener, AA muhabirine, çocukluğundaki ilk akrobasi uçuşunun ardından tutkusunun artarak devam ettiğini söyledi.

        Hususi pilot lisansını 12 yıldır taşıdığını kaydeden Şener, "Yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteri sundum. Akrobasi pilotluğu serüvenimi sürdürüyorum." dedi.

        Faaliyete bu ay geçen Havacı Kadınlar Derneğinin kurucu üyesi olduğunu dile getiren Şener, derneğin başkanlığını havacılığa gönül vermiş bir hekim olan Prof. Dr. Rabia Gönül Sezer'in üstlendiğini belirtti.

        Derneğin kurucu üyesi olmaktan gurur duyduğunu anlatan Şener, şöyle devam etti:

        "Havacı Kadınlar Derneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını. Sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözünden yola çıkılarak kurulmuş bir dernek. Ana maksadı Türk kadının havacılık kültürünü artırmak, havacılığa ilgi duyan, uçmak isteyen kadınları gökyüzüyle buluşturmaktır. Derneğimizde iki faal uçak var. Derneğimiz bünyesinde sadece kadınların bulunduğu bir gösteri ekibi oluşturmayı planlıyoruz. Gösteri ekibini oluşturmak için çalışmalara başladık. Birçok etkinlikte yer alacağız. Gösteri ekibimiz dernek bünyesinde bulunan kadın pilotlardan oluşacak. Bu ekibi ultra light uçakları ve pilotlarından kurmayı planlıyoruz. Mümkün olan en yakın zamanda göklerde olacağız."

        Semin Öztürk Şener, yurt dışındaki gösterilerde Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu yıl da çoğunlukla yurt dışı gösterilerde yer almayı hedeflediğini kaydetti.

        Tüm pilotların 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayan Şener, "Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde, Dünya Pilotlar Günü'nde güzel bir etkinlik yapacağız. Amatör ve Sportif Havacılık Sempozyumu gerçekleştireceğiz. Havacılık camiasından birçok konuşmacı yer alacak. Asuman sevgisi taşıyan herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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