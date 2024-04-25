Frig Vadisi'ndeki "ekolojik köy" lavanta kokacak

DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Han ilçesine bağlı kırsal Gökçekuyu Mahallesi'nde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında köyden kente yerleşimin önüne geçip agro turizmle tersine göçü başlatmak amacıyla 590 dekar alanda 590 bin lavanta fidesi dikildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği, Eskişehir Valiliğinin katkılarıyla tarihi Frig Vadisi'ndeki mahallede "Frig Vadisi Ekolojik Köy" projesi kapsamında yüzde 100 hibeyle 590 bin intermedia ve angustifolia çeşidi lavanta fidesi verildi.

Lavanta bahçelerini görmek için gelecek turistler sayesinde bölge halkına alternatif tarımsal gelir sağlayıp köyden kente göçün önüne geçilmesi amaçlanan projeyle 590 dekar alanda fideler toprakla buluşturuldu. Fidelerin büyümeye başlamasıyla Gökçekuyu'da lavanta kokuları yayılmaya başladı. Yatırım bedeli 50 milyon lira olan projeyle, konaklama mekanları olarak otel veya misafirhaneler yerine çiftlikler gibi doğrudan tarımsal faaliyetlerin kullanıldığı alanlarda bulunan köy evlerinde yapılan turizm çeşidi olarak bilinen agro turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Gökçekuyu Mahallesi'nde "Frig Cafesi (Yörük Çadırı)", "Dört Mevsim Çilek Serası", "Midas Tavuk Krallığı", "İnatçı Arkadaşlardan Süt İkramı", "Yaramaz Oğlakların Seyir Tepesi", "Koyun Kuzu Kavuşma Alanı", "Arkadaşım Eşek Diyarı" ve "Mutlu Buzağı Kampı" adlı tesisler oluşturulacak, Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından turistler ağırlanacak. - "Şehir hayatından bunalmış vatandaşlarımızı çiftçilerimizle buluşturmak istiyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AA muhabirine, tarihi Frig Vadisi'ndeki önemli yerleşimlerden Han ilçesinde turizm potansiyelini tarımla artırmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Gökçekuyu'da geçen yıl uygulamaya başlayıp kooperatif kurduklarını belirten Gümüş, "Çiftçilerimize Isparta'daki örnek lavanta bahçelerini gezdirdik. Sahada inceleme yaptılar. Atıl arazilerde katma değeri yüksek lavanta yetiştirmek için fideler dağıttık. Proje dahilinde hedefimiz 1 milyon 500 bin lavanta fidesini toprakla buluşturmak. Bunun büyük bölümünü başardık. Bakanlığımızın desteğiyle lavanta fidelerimizin büyük çoğunluğu vatandaşlara teslim edildi." diye konuştu.

Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığının bütçe desteğiyle proje kapsamında çiftçilere arı kovanı da dağıtacaklarını, elde edilecek bal sayesinde kırsal mahalledeki çiftçilere ekonomik katkı sunulacağını dile getirdi. Projeyle kırsal mahallede agro turizmi canlandırmayı amaçladıklarını anlatan Gümüş, şunları kaydetti: "Şehir hayatından bunalmış vatandaşlarımızı çiftçilerimizle buluşturmak istiyoruz. Tarımsal ürünler sayesinde Frig Vadisi'ndeki tarihi nitelikteki eserlerin görünmesini sağlamayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle kullanılmayan bir okulun tahsisi yapıldı. Okulda çeşitli düzenlemeler yaptık. Gökçekuyu'ya gelecek insanlar burada soluklanma ve bilgilendirilme imkanı bulacak. Gökçekuyu'da 'entel köy' kuracağız. Turizm firmaları bizimle iletişime geçmeye başladı. Tarihi güzellikleri, doğayı, toprağı ve suyu görmeleri için herkesi buraya bekliyoruz."