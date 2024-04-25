Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki bayrağı almak isteyen şüpheli tutuklandı

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan H.K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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