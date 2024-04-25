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        Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki bayrağı almak isteyen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:05
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        Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki bayrağı almak isteyen şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalanan H.K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen H.K.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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