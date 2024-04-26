Kelime-i Tevhid bayrağını almaya çalışan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR’de Gazze platformunca Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sokakta yürüyen Y.U’nun açtığı ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağını elinden aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Hilmi Kadri Türksoy (30) ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir Gazze Platformu geçen hafta cumartesi günü, İsrail saldırıları altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra İki Eylül Caddesi’nde yürürken, ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açtı. Bir süre böyle yürüyen Y.U. ile iddiaya göre bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen Hilmi Kadri Türksoy arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı. Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen Hilmi Kadri Türksoy gözaltına alındı.