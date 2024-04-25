Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Kelime-i Tevhid bayrağını, açan kişinin elinden almaya çalışan şüpheliye gözaltı

        ESKİŞEHİR'de Gazze platformunca Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sokakta yürüyen Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kelime-i Tevhid bayrağını, açan kişinin elinden almaya çalışan şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de Gazze platformunca Filistin’e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sokakta yürüyen Y.U’nun açtığı ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağını elinden almaya çalıştığı iddia edilen H.K.T. (30), gözaltına alındı.

        Eskişehir Gazze Platformu geçen cumartesi günü, İsrail saldırıları altındaki Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan Y.U., etkinlik bittikten yaklaşık 1,5 saat sonra İki Eylül Caddesi’nde yürürken, ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açtı. Bir süre böyle yürüyen Y.U. ile iddiaya göre bayrağı indirmesini söyleyip almak isteyen H.K.T. arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Bu anları ise çevredekiler cep telefonlarıyla kayda alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlattı. Bayrağı almaya çalıştığı öne sürülen H.K.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, başsavcılık talimatıyla H.K.T.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan H.K.T. işlemleri sonrası ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü sonrasında, şüpheli şahsın, Y.U. isimli şahsın elinde bulunan bayrağı zorla almaya çalıştığı olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli şahıs hakkında TCK’nın 216. maddesinde düzenlenen ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama’ ve TCK’nın 149/1-c maddesinde düzenlenen ‘Nitelikli Yağmaya Teşebbüs’ suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, Nöbetçi Cumhuriyet savcısınca şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu; kamuoyuna duyurulur” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de IPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi
        Eskişehir'de IPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi
        Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki bayrağı almak i...
        Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki bayrağı almak i...
        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener öncülüğünde kadın hava gösteri ekibi kur...
        Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener öncülüğünde kadın hava gösteri ekibi kur...
        Frig Vadisi'ndeki "ekolojik köy" lavanta kokacak
        Frig Vadisi'ndeki "ekolojik köy" lavanta kokacak
        Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında 1 şüpheli yakalandı