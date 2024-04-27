Hatipoğlu: "Eskişehirspor'un şirketleşmesi ve kurumsallaşması lazım"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un şirketleşmesi ve kurumsallaşması gerektiğini söyledi.

Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesince düzenlenen Eskişehirspor İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un genel kurulunun gelecek ay gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Kulübün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre öncesi Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanlarımız istişare toplantısı düzenleyerek, bizi de davet ettiler. Fikirlerimi anlattım. Eskişehirspor'un muhakkak şirketleşmesi, kurumsallaşması lazım. Bu doğrultuda gerekli destekleri vereceğimizi söyledik. Milletvekillerinin, başkanların hangi partiden olduğunun çok bir önemi yok. Eskişehirspor partiler üstüdür. AK Parti milletvekili olarak diğer milletvekillerimizle birlikte, hükümetimiz, spor bakanlığımız Eskişehirspor'un daha önceki yıllarda hep yanındaydık, bundan sonra da yanında olacağız. Başkan kim olursa olsun, oraya yakışan bir başkan olduktan sonra biz hangi partiden olduğuna bakmayız. Eskişehirspor'un hak ettiği yere gelmesi için çalışmaları yaparız. İnşallah başkanlar da elini taşın altına koyar. Böylelikle Eskişehirspor hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum."