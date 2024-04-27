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        Semin Öztürk Şener'den pilotlar gününe özel gösteri

        TÜRKİYE'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, pilotlar gününe özel olarak Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:40
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        Semin Öztürk Şener'den pilotlar gününe özel gösteri
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        TÜRKİYE’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, pilotlar gününe özel olarak Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde ‘Yeni Menekşe’ isimli uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Şener, yeni kurulan Havacı Kadınlar Derneği’nde kadınları gökyüzüyle buluşturmak amacında olduklarını ifade ederek, “Dernek çatısı altında ultralight uçaklarıyla yapılacak bir gösteri ekibi kuruyoruz” dedi.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü etkinlikleri kapsamında Amatör ve Sportif Havacılık temsilcilerini ağırladı. Merkezde düzenlenen sempozyumu Uçak Sahipleri ve Pilotlar Derneği (AOPA) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Kulaçoğlu, Gordiyon Havacılık Genel Müdürü Fevzi Ak, Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği Genel Sekreteri Işıl Görenoğlu, pilotlar Üner Beköz ve Uğur İçbak ile birçok pilot katıldı. Sempozyumun ardından Türkiye’nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, ‘Yeni Menekşe’ isimli uçağıyla gösteri yaptı. Şener’in havada zorlu manevralarla yaptığı akrobasi gösterisi beğeni topladı. Sempozyuma katılan pilotlar, Şener’in gösterisini ilgiyle izleyerek bu anları cep telefonlarına kaydetti.

        KADIN GÖSTERİ EKİBİ KURUYOR

        Türkiye’nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener’in öncülüğünde Kadın Havacılar Derneği kuruldu. Şener’in Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı dernekte kadınlardan ultralight uçaklarıyla gösteri yapacak bir kadın gösteri ekibi kurulması kararı alındı. Semin Öztürk Şener, derneğin gökyüzüyle tanışmak isteyen kadınları bir araya getirmeyi amaçladığını ifade ederek, “Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde pilotlarımızı ağırlıyoruz. Çok güzel bir amatör ve sportif havacılık sempozyum düzenledik. Gururlandığım pilotlar gününde ben de bir gösteri uçuşu yaptım. Pilotlar günümüzü kutluyoruz. Havacı Kadınlar Derneği’ni kurduk. Bu dernek Türk kadının havacılık kültürünü bilinçlendirmek, geliştirmek ve gökyüzüyle buluşmak isteyen kadınlarımızı gökyüzüyle buluşturmak amacındayız. Ben de bu derneğin kurucu üyesiyim. Dernek çatısı altında ultralight uçaklarıyla yapılacak bir gösteri ekibi kuruyoruz. Akrobasi olmayacak ancak kol uçuşları ve çeşitli gösteri uçuşlarımız olacak” dedi.

        Gösterisinin ardından Semin Öztürk Şener, sempozyuma katılan hayranlarına imza dağıtarak tebrikleri kabul etti.

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