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        Polisten saklanırken komşusunun balkonunda mahsur kaldı

        ESKİŞEHİR'de 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:45
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        Polisten saklanırken komşusunun balkonunda mahsur kaldı
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        ESKİŞEHİR’de 14 yıllık hapis cezası kesinleşen M.G., polisin geldiğini görünce oturduğu apartmanın 3’ncü katından 2’nci kattaki komşusunun balkonuna indi. Dairede kimse olmadığı için balkonda mahsur kalan şüpheli M.G.’yi polis ekipleri, itfaiye yardımıyla indirerek gözaltına aldı.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan M.G.’nin yağma suçundan aldığı 14 yıllık hapis cezası kesinleşti. Polis ekipleri şüpheli M.G.’yi yakalamak çalışma başlatırken, Kırım Caddesi’ndeki evinde olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin kapıya geldiğini gören M.G., apartmanın 3’ncü katındaki dairesinden 2’nci kat balkona indi. Ancak evde kimse olmadığı için ve polisin çevresini sarması üzerine balkonda mahsur kaldı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak M.G.’ye ulaştı. Balkondan indirilen M.G. sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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