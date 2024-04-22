Eskişehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu "silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olmak", "hırsızlık", "tehdit" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensubunun Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.
Yapılan çalışmada yaklaşık bir yıldır aranan örgüt mensubu, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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