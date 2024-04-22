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        Eskişehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:01
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        Eskişehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucu "silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olmak", "hırsızlık", "tehdit" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensubunun Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.

        Yapılan çalışmada yaklaşık bir yıldır aranan örgüt mensubu, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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