Aranan DEAŞ şüphelisi, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nden DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan şüphelinin Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin saklanmak için geleceği ev tespit edilirken; bir süre takibin ardından operasyon düzenlendi. Bir yıldır terör örgütü üyeliğinin yanı sıra Kastamonu ve Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nce de arandığı tespit edilen şüpheli, TEM ekibi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü şüphelisi tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.