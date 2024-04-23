Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince il genelinde icra edilen faaliyetlerde 62'si hükümlü olmak üzere 163 aranan kişi yakalandı.
Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince il genelinde icra edilen faaliyetlerde 62'si hükümlü olmak üzere 163 aranan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15-22 Nisan tarihlerinde il genelinde aranan şahıslarla çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 54, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 2 ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İfadeye yönelik ise aranan 101 kişi yakalandı.
- Jandarmadan motosiklet denetimi
İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında kalan kara yollarında 17-21 Nisan tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik özel denetimler icra edildi.
Denetimlerde, 128 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 16 sürücüye 127 bin 112 lira trafik idari para cezası uygulandı.
Sürücülere kask ve koruyucu kıyafet kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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