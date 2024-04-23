Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de, polis ve jandarma ekiplerince il genelinde icra edilen faaliyetlerde 62'si hükümlü olmak üzere 163 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15-22 Nisan tarihlerinde il genelinde aranan şahıslarla çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 54, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 2 ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İfadeye yönelik ise aranan 101 kişi yakalandı.