Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Garajdaki bir motosikletin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

İtfaiye ekipleri, binanın 2'nci katında yaşayan ve dumandan etkilenen Güzel Topçu ve Hamza Topçu'yu çalışma sonucu binadan çıkardı.

Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın garajında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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