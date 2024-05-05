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        Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın garajında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:13
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        Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın garajında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın garajında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine oluşan yoğun duman bina sakinlerine zor anlar yaşattı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, binanın 2'nci katında yaşayan ve dumandan etkilenen Güzel Topçu ve Hamza Topçu'yu çalışma sonucu binadan çıkardı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından garajdaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Garajdaki bir motosikletin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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