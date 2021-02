Eskişehir Şehir Hastanesi bölgesinde tek Eskişehir Şehir Hastanesi MS Polikliniği hizmete başladı Uzm. Dr. Ramazan Akay: "Bölgemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde özel MS polikliniği veren ilk hastane Eskişehir Şehir Hastanesi’dir"

İç Anadolu Bölgesi’nde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler arasında ilk özel MS Polikliniği (Multiple Skleroz) Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı.

İç Anadolu Bölgesi'nde hizmet veren devlet hastaneleri arasında ilk MS Polikliniği Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan poliklinik farklı illerden gelen çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Şubat ayı itibariyle faaliyete giren poliklinikte her çarşamba MS hastalığı için özel muayene günleri yapılacak. MS tanısı koyulan hastalarda kısa sürede tedaviye başlamak büyük önem taşırken, Eskişehir Şehir Hastanesi tam teşekküllü polikliniği sayesinde hastalara hızlı müdahale edilebiliyor.



“Hem çok heyecanlıyız hem de fazlasıyla gururluyuz”

MS hastalığı hakkında bilgi vererek bu tedavileri halka sundukları için gururlu olduklarını belirten Nöroloji Bölümü Uzm. Dr.

Ramazan Akay, “Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çarşamba günleri Multiple Skleroz (MS) hastalığı için özel poliklinik günleri yapacağız. Bu uygulamaya şubat ayı itibariyle uygulamaya başladık. MS hastalığı merkezi sinir sisteminin optimum bir hastalığıdır. Yani beyin ve omuriliği tutan, vücuttaki savunma hücrelerinin kendi sinir hücrelerine saldırması sonucu ortalığa çıkan bir hastalıktır. Çoğunlukla 2040 yaş arası erişkin bireylerde görünen bir hastalıktır. Birçok farklı semptomlarla hastalarımız bize geliyor. En çok uyuşma şikâyetiyle karşılaşıyoruz. Ayrıca kaslarda güç kaybı, baş dönmesi, çift görme ve dengesizlik şikâyetiyle de gelen hastalarımız oluyor. Bölgemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde özel MS polikliniği veren ilk hastane Eskişehir Şehir Hastanesi’dir. Hem çok heyecanlıyız hem de böyle bir hizmeti hastalarımıza ve halkımıza sunduğumuz için çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.



“MS’e dair tüm tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz”

Kullanılan tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler aktaran Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Duygu Arslan Mehdiyev ise şunları söyledi:

“MS tanısı konulan hastalarda hızlıca tedaviye başlanılması ve yakın takibinin yapılması çok önemli. Hastalığın tanısında 3 Tesla MR, MR görüntüleri, uyarılmış potansiyeller adı verdiğimiz sinir hücrelerinin hepsi ve göz sinirleri değerlendirildiği OCT testi detaylıca değerlendiriliyor. Tüm bu tetkiklerin tamamını hastanemizde yapabiliyoruz. Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan bir hastane olduğu için MS’e dair tüm tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Hastanemizde MS hastalarının daha yakından takip edilebilmesi, detaylı olarak dosyalarının tutulabilmesi ve izlemlerin gerçekleştirilebilmesi için MS Polikliniği hizmeti vermeye başladık. Hastalarımız tedirginlik duydukları her zaman başvuru yapabilirler. Ayrıca çarşamba günleri de rutin kontrollerimiz gerçekleşecek. Aktif genç erişkinlerde görülen bu kronik rahatsızlık için bu polikliniğin faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz doktorlar da her zaman hastalarımızın yanındayız.”

