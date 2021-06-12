Köpeği kurtarmak isterken facianın eşiğinden döndü Yola atlayan köpek zincirleme kazaya sebep oldu, 7 kişi yaralandı Zincirleme kazada korkan köpek çekicinin altına saklandı

Eskişehir'de bir araç sürücüsünün, yola atlayan köpeği ezmemek için ani fren yapması sonucu meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik’ten Ankara’ya seyir halindeki 34 KU 3430 plakalı otomobil sürücüsü Zulyar Gulcalı, Kanlıpınar Mevkii’nde yola atlayan köpeği ezmemek için ani fren yaparak aracı durdurmaya çalıştı. Gulcalı idaresindeki otomobil köpeğe hafif bir şekilde çarptı. Arkadan gelen Ertuğ Türkmen idaresindeki 26 ACT 102 otomobil sürücüsü de frene basarak öndeki araca çarpmasına ramak kala aracı durdurdu. En arkadan gelen İsmail Güngör idaresindeki 26 ES 858 plakalı otomobil ise duramayarak öndeki araca çarptı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 7 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan; Sultan Güngör (20), İsmail Acar (43), İsmail Güngör (51) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Zemire Gulcalı (38), Zehra İdiz Gulcalı (9) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ), Emel Türkmen, (60), Sarp Peri (3) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza alanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yoldaki 1 şeridin kapanması sonucu kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.



Korkan köpek çekicinin altına saklandı

Zulyar Gulcalı’nın ani fren yapması sonucu hafifçe çarptığı köpek ise kazanın ardından şoka girdi. Herhangi bir yara almayan köpeğe çevredekiler su verirken, korkan hayvan kazaya karışan otomobilleri kurtarmak için gelen çekicinin altına saklandı.



“Köpeğe bir şey olmadı çok şükür”

Seyir halindeyken bir anda önüne atlayan köpeği ezmemek için frene bastığını belirten araç sürücüsü Zulyar Gulcalı, “Bilecik’ten Ankara’ya doğru gidiyordum. Yolun üçüncü şeridini kullanıyordum. Köpek aniden önüme atladı. Vurmamak için frene bastım ama yine de çarptım. Çarpmanın etkisiyle savruldum. Arkamdaki araç durdu, ama üçüncü araç duramadı. Üçüncü ikinciye vurdu, o da bana çarptı ve böyle bir kaza yaşadık. Şu anlık bir şey yok. Eşim ve çocuklarım da vardı arabada, onlar korktu ve hastaneye gittiler. Köpeğimize bir şey olmadı çok şükür, sağlam bir şekilde burada" dedi.

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