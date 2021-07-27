Eskişehir’de aşılamada son durum

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, kentte şimdiye kadar 959 bin 587 aşı yapıldı.

Eskişehir’in uygulanan aşı sayısının 1 milyona ulaşmasına çok az kaldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; şehirde toplam 959 bin 587 aşı uygulandı. 530 bin 28 kişi ilk doz aşılarını alırken, 358 bin 141 kişi ise 2. doz aşı vurdurarak dozlarını tamamladı.

Yetkililer, son bir haftadır yükselişe geçen vaka sayısını kontrol etmek için vatandaşları sürekli maske, mesafe ve hijyen kuranlarının yanı sıra aşı olmayı davet ediyor.

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