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2021-2022 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi başladı Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Çocukların ekranla değil akranlarıyla oynaması gerekiyor”

İHA

2021-2022 eğitim öğretim yılı uyum eğitimi başladı Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin: “Çocukların ekranla değil akranlarıyla oynaması gerekiyor”

Okul öncesi ile ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için 31 Ağustos3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek uyum eğitimi başlarken, Çağfen Koleji bunun yanı sıra 5’inci ve 9’uncu sınıfları da uyum eğitimine dâhil etti.
Son 1 buçuk yıldır korona virüs pandemisi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen eğitim öğretim, yeni dönemle birlikte tüm kademelerde tam zamanlı ve yüz yüze gerçekleşecek. 20212022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. 3 gün sürecek uyum eğitimi ise 31 Ağustos’ta başladı. Devlet okullarında 1’inci sınıflar için yapılacak olan uyum eğitimi, Çağfen Koleji’nde 5’inci ve 9’uncu sınıflarda da başladı. Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, 20212022 eğitim öğretim yılında öğrencilerin akranlarıyla nasıl iletişim kuracakları konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Çocukların ekranla değil, akranlarıyla oynaması gerekiyor”
Serkan Can Zengin, uzun süredir okula gelemeyen öğrenciler için okul kültürünün ve kuralların tekrardan aksedilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni eğitimöğretim dönemine ebeveynlere de çok görevin düştüğünü söyleyen Zengin, “En önemli sorun, çocukların okulla uyumu olacak. Acele edip de bazı kavramları göz ardı etmemek gerekiyor. Artık şu konu gündemde; çocukların ekranla değil, akranlarıyla oynaması gerekiyor. Bunun için de tüm eğitimcilere, ebeveynlere ve öğrencilere çok büyük görev düşüyor. 18 milyon öğrenci derse başlıyor. 18 milyon öğrenciyi anne ve babayla hesapladığınızda 54 milyon kişi yapıyor. Bu süreçte, ebeveynlerin sakin hareket etmesi lazım. Okulların açılması ile ilgili sıkıntı istemiyorsak 54 milyon kişinin bir araya gelmesini düşünerek çok daha sakin ve temkinli hareket etmemiz gerekiyor. Bu süreçte öğrencilerin hızlıca akademik derse ihtiyacı yok. Tam tersi şu anda akranlarıyla nasıl iletişim kuracaklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun okul olarak verilmesi lazım. Okul içindeki okul kültürü, kuralları ve birlikte yaşama kültürü tekrar öğrencilere aksedilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“Öğrencinin bilgilerinin ve motivasyonun arttırılması gerekiyor”
Öğrencileri okula geldikleri için çok heyecanlı ve sevinçli olduğunu söyleyen Serkan Can Zengin, öğretmenlerin de keyifle derse girmeyi beklediğini belirtti. Aşı konusuna da değinen Zengin, tüm eğitim çalışanlarının aşı vurulma zorunluluğu olması gerektiğine şu sözlerle değindi:
“Aslında şu anda dersten çok 12 hafta öğrencinin bilgilerinin ve motivasyonun arttırılması gerekiyor. Çok heyecanlı ve sevinçliler. Geri kapansın istemiyorlar. Aslında onlar hepimizden daha fazla kurallara uyuyorlar. Biz yetişkinler de biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Onların o heyecanını öldürmemek gerekiyor. Öğretmenler, öğrencilerle derse girmek için çok keyifle ve heyecanla bekliyorlar. Tek bir korkuları var. Kendi meslektaşlarında aşı olmamış kişiler var. Aynı odayı paylaşacaklar. Aşı olamamış meslektaşlarıyla ilgili biraz sorun yaşıyorlar. O yüzden tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarının aşı olma zorunluluğu da olmalı.”

“Çağfen ekibine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz”
Çağfen Koleji’nde eğitime başlayan 1’inci sınıf öğrencisinin annesi Aslı Koca, mutluluğunu ve heyecanını dile getirdi. Çağfen Koleji’ne teşekkürlerini ileten Koca, “Bugün Çağfen’de ilk günümüzdü ve eğitim öğretim yılımıza Çağfen’de başlıyoruz. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Çağfen ekibine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı çok güzel karşılayıp ilgilendiler. Gönlümüz rahat ve bundan sonra eğitim süreçleri onlar için en iyisi olur. Genelde bugün tanıştılar. Arkadaşlarının isimlerini öğrendiler ve öğretmenleri ile tanıştılar” diye konuştu.

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