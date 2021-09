Eskişehir sanayisinin nitelikli iş gücünü karşılamak ve gençlere istihdam sağlamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından 2019 yılında açılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenlenen toplantı ile basına tanıtıldı.

Eskişehir sanayisinin nitelikli iş gücünü karşılamak amacıyla açılan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi basına tanıtıldı. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul idarecilerinin yer aldığı toplantıda basın mensupları sınıflar ve atölyeleri gezerek, okul hakkında detaylı bilgiler aldı.



Okul hakkında bilgi verdi

Konferans salonunda bir konuşma yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okulu kurmalarındaki amaçlarının Eskişehir sanayisinin katma değerli ürün yapısını geliştirmesine imkân sağlayacak nitelikli insan gücünü en iyi şekilde eğitip, iş hayatına hazırlamak olduğunu söyledi. Başkan Küpeli okul hakkında bilgiler vererek, “Eskişehir sanayisinin yaklaşık 1520 yıldır hayalini kurduğu okulumuz 2019 yılında ilk 100 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. 2019 yılının son aylarında bu gördüğünüz modern kampüs binamızın yapım çalışmalarına başladık. Pandemi dönemi olmasına rağmen 910 aylık bir sürede okulumuzu geçen sene hizmete açtık. Üç ana bölümde eğitime başladık. Geçen yıl aldığımız öğrencilerle okulumuzun toplam öğrenci sayısı 373 kişiye çıktı. Bu yıl da 9’uncu sınıfa 390 yeni öğrenci daha aldık. Bu yıl ayrıca iki ana bölüm daha açtık. Okulumuza çocuklarını göndermek isteyen halkımızdan yoğun bir talep oldu. 500’ün üzerinde başvuru aldık. İnşallah birkaç yıl sonra okulumuzdaki öğrenci sayısının bin 560 kişiye çıkacak” dedi.



“Ülkemizin en iyi ve en seçkin okulu”

Türkiye’nin en seçkin okulunu yaptıklarını belirten Başkan Küpeli, “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ülkemizde ve Eskişehir’de adeta bir yıldız gibi parlıyor. Meslek Liseleri arasında ülkemizin en iyi ve seçkin okulunu yaptık. Bunu yakın zamanda aldığımız ödülle de taçlandırdık. İlerleyen yıllarda her yıl ortalama 390 kişi civarında iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız” dedi.



“Sanayicimiz geleceğe daha güvenli bakacak”

Eskişehir sanayisinin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Küpeli, “Bu büyük insan gücü potansiyelimizin zamanla niteliğinin ve kalitesinin arttırılması, çok daha iyi eğitimli ve sertifikalı meslek dallarında uzmanlaşmaları sanayimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Hayata geçirdiğimiz meslek lisemiz, bunun yanında MEGEM ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi ile sanayimizin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için yapılan önemli yatırımlardır” diye konuştu.



“Eskişehir OSB’ye yatırımcılardan yoğun talep var”

Eskişehir OSB’de devam eden çalışmalar ve yatırımlara da değinen Başkan Küpeli şunları söyledi:

“Bölgemizde 777 sanayi tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 566 tanesi fiilen üretimde, kalan 53 tanesi inşaat halinde, diğer 74 tanesi ise proje aşamasındadır. 2 yıl içinde Eskişehir OSB’de üretime geçecek sanayi tesisi sayısı 211’dir. Halen 45 bin 200 kişi olan çalışan sayımızın, 2023 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Eskişehir OSB’de üretim yapan tesis sayısını arttırmak için sürekli çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Eskişehir OSB’ye yerel, ulusal ve uluslararası yatırımcılardan büyük bir talep var. Mevcut OSB alanımız nerdeyse tamamen dolmuş durumda. 1. Gelişme Bölgesinin de yüzde 60’lık kısmı dolmuş durumda. Muhtemelen bu yılsonunda veya en geç gelecek yılın ilk aylarında, 1. Gelişme Bölgemizdeki tüm parsellerimiz yatırım için tahsis edilmiş olacak. 4 milyon 800 bin metrekare büyüklüğe sahip İmişehir bölgesindeki rezerv alanımız olan 1. Gelişme Bölgesini yatırıma açmak için çok büyük gayretler gösterdik. 3 buçuk yıllık sürede bu bölgemizde 73 yatırımcıya 1 milyon 500 bin metrekarelik bir alanı yeni yatırımlar için tahsis ettik. Halen burada 10’a yakın firma üretim yapıyor. 3 buçuk yıllık bu süre zarfında mevcut OSB alanımızdan da 38 yeni yatırımcıya 636 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Böylece her iki bölge kapsamında toplam 111 yatırımcıya 2 milyon 136 bin metrekarelik alanı sanayi yatırımlarına tahsis ettik. 1. Gelişme Bölgemizde yer alan 2.KOBİOSB alanında ise 142 yatırımcımıza 566 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Bu yıl sonuna kadar 1. Gelişme bölgemizden 1 milyon metrekarenin üzerinde bir alanı yeni yatırımlar için tahsis etmiş olacağız. Bu rakamın son 1516 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtmek isterim.”



“Eskişehir Sanayisine can katmaya devam edecek”

Eskişehir sanayisinin nitelikli iş gücünü karşılayacak ve gençlere istihdam sağlayacak “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” mesleki becerisi yüksek, yenilikçi, üretken, yüksek ahlaklı ve Atatürkçü vizyona sahip gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

20192020 eğitim öğretim yılına hedeflediği gibi 100 öğrenci ile başlayan okul, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği yaparak hem ulusal ve hem uluslararası mesleki yeterliliğe sahip, vatan sevgisi, meslek ahlakı ve mesleki değerlerle donatılmış; yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

Okul 26 bin metrekarelik dev kampüsü, tek kişilik sıralardan oluşan derslikleri, bilgisayar destekli akıllı tahtaları, son teknolojiyle donatılmış laboratuvar ve atölyeleri, konferans salonu, sergi alanları ve spor salonuyla 20202021 eğitimöğretim yılında büyük kampüsünde yıl için hedeflenen 373 öğrencisiyle; “Makine ve Tasarım Teknolojisi”, “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri” ve “Elektrik Elektronik Teknolojisi” olmak üzere üç alanda eğitim verdi. 20212022 eğitimöğretim bünyesine 390 öğrenci daha katan okul toplam 763 öğrenciyle yeni açılan “Metal Teknolojisi” ve “Plastik Teknolojileri” alanlarıyla toplamda beş alanda eğitim verecek, Eskişehir sanayisine can katmaya devam edecek.

