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Esra Dermancıoğlu isyan etti

Katıldığı programki dansıyla gündeme gelen oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendisine gelen kötü yorumlara isyan etti. Dermancıoğlu, "Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Yazdığınız her şeyi mutsuzluğunuzla, öfkenizle yazıyorsunuz" ifadelerini kullandı

Esra Dermancıoğlu isyan etti - Magazin haberleri
Esra Dermancıoğlu isyan etti
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz haftalarda ürtiker hastası olduğunu duyuran oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir dijital platformdaki programda yaptığı dans performansıyla adından söz ettirmişti.

Dermancıoğlu, kendisine gelen "Katır, ayı, öküz, yaşın gibi davran" şeklindeki yorumlara isyan etti. 52 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İSYAN ETTİ

O yorumlara tepki gösteren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Kritik' dediğin zeka ister. 'Katır, ayı, öküz', bunlar kritik değildir. O kadar sinirime dokunuyor ki... Hakarete en fazla maruz kaldığım kesim kadınlar. Büyük bir ihtimal önünüzde 800 çeşit börek; o börekleri böyle ağzınızdan çirkin çirkin akıta akıta o çirkin koca koca popolarınız ve çirkin selülitlerinizle ve çirkin beyin yapınız ve beyinsizliğinizle yazıyorsunuz... Yazdığınız her şeyi mutsuzluğunuzla, öfkenizle yazıyorsunuz.

ZARİF RUHLUM DOĞDU"

Esra Dermancıoğlu, iki gün önce 37 yaşına basan yakın arkadaşı Beren Saat'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Birlikte çekilen karelerini Instagram'dan yayınlayan Dermancıoğlu, gönderisine, "Zarif ruhlum doğdu" notunu düşmüştü.

Saat ise oyuncunun paylaşımına kalp emojileri ile yanıt vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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