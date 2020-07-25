İHA

Galatasaray'ın temmuz ayı olağan divan toplantısı, online olarak video konferans yöntemi ile yapılıyor. Toplantında konuşan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, korona virüs salgının dolayı olumsuz etkilediğini belirterek, "Başkanımızın hastalığı ile başlayan olumsuz süreç, maalesef futbol takımımızın da içinde bulunduğu tüm branşlarda aşağı yukarı başarısız sonuçlar alınmasıyla üzüntümüzü arttırarak devam ettirmektedir. Daha fazla dayanışma içerisinde olmamız gereken ve birbirimizi kucaklamamız gereken dönemde, özellikle mevcut yönetimin dağınık bir imaj vermesi, Galatasaray’ın sahipsiz olduğu algısı oluşturmaktadır. Her türlü rakiplerimizi cesaretlendiren bu durum tüm camiamızı üzmektedir. Pandemiden sonra başlayan spor müsabakaları sırasında futbol takımımızın uğradığı haksızlıklar, saha dışındaki rakiplerimizi cesaretlendirdiğini çok açıkça gördük. Galatasaray camiası dirençlidir, yenilikçidir. Ortak akılla kenetlenerek üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Galatasaray camiası ve kulübü asla sahipsiz değildir. Dışarıdan böyle algılansa bile bu algıyı hiçbirimizin izin vermesi mümkün değildir. Galatasaray camiası hep birlikte radikal karar almaktan çekinmemelidir. Her başarısızlıktan sonra sorumluluğu üstlenen kişilerin mutlaka bu sorumlulukları yerine getirip hesap verme zorunlulukları vardır. Camia bunu beklemektedir" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM KARARI YOK"

Son zamanlarda seçim kararı olmamasına rağmen başkan adaylarının isimlerinin dolaştığını ifade eden Hamamcıoğlu, "Hepimizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz süreçte erken seçim kararı yoktur. Dolayısıyla bu başkan adaylarının çeşitli iletişim kanallarını kullanarak sanki Galatasaray’da erken seçim konusu varmış gibi kendi adaylıklarını ön plana çıkartmaları çeşitli kulis ve lobi çalışmalarında bulunmaları tasvip edilecek bir durum değildir. Bu öncelikle camiamıza sonra kendilerine zarar vermektir. Bu tür girişimlerin içinde yönetim kurulundan arkadaşların da bulunduğuna inanmak istemiyorum. Mutlaka dur dememiz lazım. Yönetim kurulu tarafından erken seçim kararı yoksa ki, yok çeşitli mecralarda yer almamasın özen gösterelim" şeklinde konuştu.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM SÜRPRİZ DEĞİL"

Kulübün içinde durumun sürpriz olmadığını söyleyen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Maalesef bu konuları biz daha önce uyarmıştık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın geçmiş divan kurulu toplantılarını göz atmalarını özellikle rica ediyorum. Biz bu zor dönemlerde yönetim kurulumuza destek olmaya hazırız. Divan kurulu, Galatasaray’ın kütüphanesidir. Kurumsal hafızasıdır. Ben herhangi bir ego savaşına girmeden istişare edilmesi konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Divan kurulu bunun için vardır. Zor durumlarda gemiyi hep birlikte yüzdürüp, emin limana yanaştırmak hepimizin görevi. Şimdi dayanışma, kenetleme zamanıdır. Galatasarayımızın ortak akıllı halledemeyeceğiz hiçbir sorun yoktur. Yeter ki birlikte hareket edelim" açıklamasında bulundu.