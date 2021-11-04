HABERTURK.COM

Dün Ethereum'da hızlı bir yükseliş yaşandı. Akşam saatlerinde dünyanın en büyük kripto parası 4.665 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.

Rekorun ardından gelen kâr satışlarıyla Ethereum bu sabah 4.550 dolara çekildi.

Dün 63.000 doların üzerini gören Bitcoin'de de benzer şekilde bu sabah itibarıyla hafif bir gerileme yaşandı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.4 değer kaybederek 62.400 dolara geriledi.

SOLANA 4. BÜYÜK OLDU

Son günlerde en dikkat çekici yükselişlerden birisi ise Solana'da yaşandı. Solana bugün, günlük yüzde 5 yükselişle 238 doları aştı. Solana son 1 haftada yüzde 25 değer kazandı. Böylece 72 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak en büyük 4. kripto para oldu.

SHIB SERT DÜŞTÜ

Son 1 ayda yüzde 320 yükselerek yatırımcısını mutlu eden SHIBA INU (SHIB) ise bugün sert bir düşüş yaşadı. SHIB son 24 saatte yüzde 15 değer kaybetti. Toplam piyasa değeri 31.1 milyar dolara gerileyen SHIP böylece ilk 10 kripto para arasındaki yerini kaybetti