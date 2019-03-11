Etiyopya Havayolları'na ait Nairobi seferini yapan ve Addis Ababa'da düşen uçakla ilgili mucize kurtuluş haberleri ortaya çıkmaya başadı.

Yunanistan vatandaşı Antonis Mavropoulos, bileti olduğunu ancak son anda uçağı kaçırdığını açıkladı. Mavropoulos, uçak biletini 'şanslı günüm' ifadeleriyle Facebook hesabından paylaştı.

Mavropoulos'un bir dahaki Nairobi uçağına bilet aldığı ancak bu uçağa binmek üzereyken polis tarafından durdurulduğu ve uçağın bu düştüğünü bu şekilde öğrendiği belirtildi. Nairobi'ye Birleşmiş Milletler Çevre Programı'yla ilgili bir oturuma gittiğini söyleyen Mavropoulos'un, biniş kartı almasına rağmen uçağa binmeyen tek yolcu olduğu ve uçağa binmeme nedeniyle ilgili olarak polis tarafından sorgulandığı ifade edildi.

Mavropoulos, biniş kapısına iki dakika geç geldiği için uçağa binemediğini söylerken, "Kimse zamanında kapıya yetişmeme yardım etmediği için deliye dönmüştüm" ifadelerini kullandı.

AKTARMALI UÇUŞU RÖTAR YAPINCA UÇAĞI KAÇIRDI

Kalkıştan 6 dakika sonra düşen Nairobi uçağını kaçıran bir diğer isim de Dubai'de yaşan Ahmed Halid oldu.

Halid'in bağlantılı uçuşu rötar yapınca, düşen uçağı da kaçırdığı ve bu nedenle bir sonraki Nairobi uçağına konulduğu öğrenildi.

Olay sırasında Nairobi'de bekleyen Halid'in babası, uçağın düştüğünü duyduğunda oğlunun da uçakta olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Şok olmuştum ama kısa bir süre sonra oğlum benimle iletişime geçti. Hala Addis'te olduğunu ve o uçağa binmediğini söyledi" şeklinde konuştu.

Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden Etiyopya Havayolları'na ait Boenin 747 Max 8 tipi yolcu uçağı kalkıştan 6 dakika sonra düşmüş, kazada 149 yolcu ve 8 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Kazada 32'si Kenya, 18'i Kanada ve 7'si Britanya olmak üzere 30 farklı ülkeden insan hayatını kaybetmişti.