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Euro Bölgesi maliye bakanları 16 saatlik görüşmenin ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler konusunda bir anlaşmaya varamadı. Konuyla ilişkin açıklama Portekiz Maliye Bakanı ve Eurogroup Başkanı Mario Centeno'dan geldi.

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Centeno Twitter hesabından yaptığı açıklamada "16 saatlik konuşmaların ardından anlaşmaya yakınız ancak henüz orada değiliz. Eurogroup toplantısına yarın devam etmek üzere ara verdim. Amacım aynı kalmaya devam ediyor: Koronavirüse karşı güçlü bir AB güvenlik ağı (çalışanları, firmaları ve ülkeleri korumak için) ve güçlü bir toparlanma paketi ortaya koymak" ifadelerini kullandı.

İTALYA TEPKİLİ

Avrupa Birliği özellikle İtalya tarafından üye ülkelere yeterince yardımcı olmamakla suçlanıyor. Salgının en sert vurduğu ülkelerden İtalya'da birçok üst ve alt düzey politikacı Avrupa Birliği'ne ülkelerindeki drama kayıtsız kaldığı için tepki göstermişti.

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Koronavirüs salgını konusunda her ülke kendi destek paketini açıklasa da henüz Avrupa Birliği genelini kapsayan bir destek paketi oluşturulmuş değil.