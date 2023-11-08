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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü - İş-Yaşam Haberleri

        Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

        Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:32
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        Euro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

        Verilere göre, AB'de perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,7 azaldı.

        Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar eylülde ağustos ayına oranla yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,9 geriledi.

        AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya oranla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2 ile Slovakya'da, yüzde 1,1 ile İsveç'te, yüzde 0,8 ile Almanya ve Hollanda'da belirlendi.

        Perakende satışlar, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 17, Belçika'da yüzde 8,4 ve Macaristan'da yüzde 7,3 azaldı.

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