Euronun yükselişi ile herkes Euronun ne kadar olduğunu merak ediyor. Hızla değişen rakamlarla insanlar Euronun değerini takip etmekte zorlanıyor. Güncel olarak euro 6.3609 TL olarak biliniyor.

100 Euro Serbest Piyasada Ne Kadar?

Düne göre %0.09 değişim ile Euro alış kuru 6,3609 TL, Euro satış kuru 6,3672 TL'dir. 100 Euro ise hesaplama sonucu 635 TL 19 kuruş olarak belirlendi. Euro kuru en son 07.11.2019 09:47:54 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCEL KUR HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Euro: 6.3609 TL

100 Euro: 635.19 TL