Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko yurda döndü - Basketbol Haberleri

        EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko yurda döndü

        THY Euroleague'de 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe, kupayla İstanbul'a döndü. Basketbolcular mutluluklarını mikrofonlara paylaşırken, taraftarlarla birlikte bu coşkuyu yaşadılar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Final Four final maçında Fransız ekibi Monaco’yu 81-70’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

        2

        Sarı-lacivertlilerin bu zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, takım ve teknik heyet de bugün İstanbul’a ulaştı. Kafile özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden giriş yaparken, taraftarlar da yağmura rağmen alana geldi.

        3

        Taraftarların yanına giderek onları alkışlayan Tarık Biberovic, daha sonra duygularını mikrofonlara paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Tarık, "Gerçekten hepimiz çok mutluyuz ve hala Avrupa Fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Bu akşam güzel bir şekilde kutlayıp, yarın Bağdat Caddesi’ne gitmek. Tek düşündüğüm bunlar. Uçakta şarkılarla öyle bir mutluyduk ki inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

        4

        "GERÇEKTEN KUPAYI HAK ETTİK"

        Organizasyonda favori olmadıklarına yönelik soruya Tarık şu yanıtı verdi:

        "Bunu anlamıyorum. Ben sezon başından beri söylediğim bir şey var; inanılmaz bir kadroya sahibiz. Bunu da gösterdik. Herkes kimin ne olduğunu gösterdik. Bu takıma güveniyorum ve gerçekten kupayı hak ettik."

        5

        Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan genç oyuncu, "Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyorlar. Sezon boyunca hiç yanımızdan ayrılmıyorlar. Onlara sahip olduğumuz için şükrediyorum" diye konuştu.

        6

        ERRICK MCCOLLUM: BU BAŞARIYI HEP BİRLİKTE ELDE ETTİK

        Takımın ABD'li oyuncusu Errick McCollum ise, "Bu aslında bir ekip işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyu destekleyen, oraya gelen taraftarlarımızın emekleri sonucunda oldu. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Ben elimden geleni yaptım ama arkadaşlarım, koçlarım, benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

        7

        MELİH MAHMUTOĞLU: TÜM KUPALARI ALMAK İSTİYORUZ

        Kaptan Melih Mahmutoğlu, kupayla taraftarların bulunduğu alana giderken, karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmutoğlu, takımla gurur duyduğunu belirterek, "Bu takım bu kupayı hak ettiğini bütün sene gösterdi. Taraftarımıza, ülkemize, camiamıza bu kupa armağan olsun. Fenerbahçe her zaman buralarda; Final Four’da, şampiyonluklarda. Çalışan tüm ekiple gurur duyuyorum, gerçekten burada emek çok. Herkes bu kupayı kazanmak için çok emek verdi. Sonunda da kupaya ulaştığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Türkiye Ligi var. Onu da kazanacağız. Tüm kupaları almak istiyoruz, çünkü bu camia bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

        8

        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da taraftarların yanına giderek mutluluklarına ortak oldu. Son olarak da tüm takım taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.

        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        4.dalgada ifadeler ortaya çıkıyor
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        Gazze'de ateşkes sağlanamadı: Hamas kabul ederken İsrail reddetti
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!