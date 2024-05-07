Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkeler
2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision, bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde organize edilecek. Bir dönem ülkemizi temsil eden ve Türkiye'ye birinciliği kazandıran Sertab Erener'in yarışmanın şov bölümünde sahne alacağı Eurovision 2024 hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...
Eurovision 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Otuz yedi ülkenin katılacağı Eurovision bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek. Avrupa ve dünyada yakından takip edilecek organizasyonu Malin Åkerman ve Petra Mede sunacak. Peki, "Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na hangi ülkeler katılıyor?" İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkeler...
EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.
EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.
SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?
Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor
Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek.
EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER
Avustralya
Electric Fields / One Milkali (One Blood)
Avusturya
Kaleen / We Will Rave
Azerbaycan
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar
Belçika
Mustii / Before the Party's Over
Hırvatistan
Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs
Silia Kapsis / Liar
Çekya
Aiko / Pedestal
Danimarka
SABA / SAND
Estonya
5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya
Windows95man / No Rules!
Fransa
Slimane / Mon amour
Gürcistan
Nutsa Buzaladze / Firefighter
Almanya
ISAAK / Always On The Run
Yunanistan
Marina Satti / ZARI
İzlanda
Hera Björk / Scared of Heights
İrlanda
Bambie Thug / Doomsday Blue
İsrail
Eden Golan / Hurricane
İtalya
Angelina Mango / La noia
Letonya
Dons / Hollow
Litvanya
Silvester Belt / Luktelk
Lüksemburg
TALI / Fighter
Malta
Sarah Bonnici / Loop
Moldova
Natalia Barbu / In The Middle
Hollanda
Joost Klein / Europapa
Norveç
Gåte / Ulveham
Polonya
LUNA / The Tower
Portekiz
iolanda / Grito
San Marino
MEGARA / 11:11
Sırbistan
TEYA DORA / RAMONDA
Slovenya
Raiven / Veronika
İspanya
Nebulossa / ZORRA
İsveç
Marcus & Martinus / Unforgettable
İsviçre
Nemo / The Code
Ukrayna
alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Birleşik Krallık
Olly Alexander / Dizzy