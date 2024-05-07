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        Haberler Televizyon Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na hangi ülkeler katılıyor?

        Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkeler

        2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision, bu yıl İsveç'in Malmö şehrinde organize edilecek. Bir dönem ülkemizi temsil eden ve Türkiye'ye birinciliği kazandıran Sertab Erener'in yarışmanın şov bölümünde sahne alacağı Eurovision 2024 hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 19:20 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:20
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        1

        Eurovision 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Otuz yedi ülkenin katılacağı Eurovision bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek. Avrupa ve dünyada yakından takip edilecek organizasyonu Malin Åkerman ve Petra Mede sunacak. Peki, "Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na hangi ülkeler katılıyor?" İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkeler...

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        EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İsveç'in Malmö şehrinde düzenlenecek 2024 Eurovision'un ilk yarı finali 7 Mayıs günü saat 21:00'de, ikinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

        3

        EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Eurovision 2024 canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak.

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        SERTAB ERENER NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

        Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye tek birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor

        Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek.

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        EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER

        Avustralya

        Electric Fields / One Milkali (One Blood)

        Avusturya

        Kaleen / We Will Rave

        Azerbaycan

        FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

        Belçika

        Mustii / Before the Party's Over

        Hırvatistan

        Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

        6

        Kıbrıs

        Silia Kapsis / Liar

        Çekya

        Aiko / Pedestal

        Danimarka

        SABA / SAND

        Estonya

        5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

        Finlandiya

        Windows95man / No Rules!

        Fransa

        Slimane / Mon amour

        Gürcistan

        Nutsa Buzaladze / Firefighter

        7

        Almanya

        ISAAK / Always On The Run

        Yunanistan

        Marina Satti / ZARI

        İzlanda

        Hera Björk / Scared of Heights

        İrlanda

        Bambie Thug / Doomsday Blue

        İsrail

        Eden Golan / Hurricane

        İtalya

        Angelina Mango / La noia

        Letonya

        Dons / Hollow

        Litvanya

        Silvester Belt / Luktelk

        Lüksemburg

        TALI / Fighter

        Malta

        Sarah Bonnici / Loop

        Moldova

        Natalia Barbu / In The Middle

        Hollanda

        Joost Klein / Europapa

        Norveç

        Gåte / Ulveham

        Polonya

        LUNA / The Tower

        Portekiz

        iolanda / Grito

        San Marino

        MEGARA / 11:11

        Sırbistan

        TEYA DORA / RAMONDA

        Slovenya

        Raiven / Veronika

        İspanya

        Nebulossa / ZORRA

        İsveç

        Marcus & Martinus / Unforgettable

        İsviçre

        Nemo / The Code

        Ukrayna

        alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

        Birleşik Krallık

        Olly Alexander / Dizzy

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