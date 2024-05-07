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        Haberler Televizyon Bahar bugün var mı, bu hafta neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?

        Bahar bugün var mı? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?

        SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Bahar Salı günleri izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Bahar MF Yapım imzası ile ekranlara gelmektedir. Bahar 12. bölüm fragmanın yayınlanması, "Bahar bugün var mı, bu hafta neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 7 Mayıs 2024 Bahar dizisi yeni bölümünün yayınlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 18:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:36
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        Salı akşamlarının vazgeçilmezi SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar'ın yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak 11. bölüm ile ekranlara gelen Bahar dizisinde 12. bölüm fragmanının yayınlanmaması, Bahar bu akşam yok mu sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin en net açıklama Bahar dizisinin resmi sosyal medya hesabından geldi. Peki, "Bahar bugün var mı, bu hafta neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...

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        BAHAR BU AKŞAM YOK MU?

        Bahar dizisinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Duyuruda Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz; Bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız.

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        BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Baharın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her Salı yeni bölümlerimizle buluşmak üzere." ifadelerine yer verildi.

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        BAHAR NEDEN YOK?

        Yapım şirketinin ardından dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar da yayımladığı videoda izleyicilere seslendi. Evgar "Belirli bir kalitede yapmaya çalıştığında da bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümü sizlerle buluşmasını engelleyebiliyor. Çok önemli değil ama bir oyuncu arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu bir hafta rötarlı buluşacağız, idare edin artık lütfen." ifadelerini kullandı.

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        7 MAYIS 2024 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Güzel Günler

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar (Tekrar)

        00:15 Sandık Kokusu

        03:00 Kızılcık Şerbeti

        05:30 Aziz

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        BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar.

        Köyde geçirdikleri bir gün herkes için büyük sürprizlere gebedir. Timur’un Bahar’la barışma isteğini kaldıramayan Rengin’in ise Bahar için başka planları vardır!

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