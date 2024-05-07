Salı akşamlarının vazgeçilmezi SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar'ın yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Son olarak 11. bölüm ile ekranlara gelen Bahar dizisinde 12. bölüm fragmanının yayınlanmaması, Bahar bu akşam yok mu sorusunu gündeme getirdi. Konuya ilişkin en net açıklama Bahar dizisinin resmi sosyal medya hesabından geldi. Peki, "Bahar bugün var mı, bu hafta neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...