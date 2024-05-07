Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 7 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Survivor'da eleme potası şekilleniyor. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Mayıs 2024 Salı Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
7 MAYIS 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
YUNUS EMRE
BATUHAN
SERCAN
SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan