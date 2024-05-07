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        Haberler Gündem ÖĞRETMEN ATAMA TARİHLERİ TAKVİMİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! MEB 20 bin Öğretmen atamaları ne zaman, atama takvimi, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

        Öğretmen atamaları takvimi son dakika belli oldu! MEB 20 bin Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

        Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. MEB Öğretmen atama takvimi ile branş ve kontenjan dağılımı da açığa kavuştu. Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin branş dağılımları ve başvuru takvimi için bugünü işaret etmişti. Bakan Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması olacağını duyurdu. Peki MEB 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte öğretmen atamasında son durum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:52
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        Milyonlarca öğretmen adayı öğretmen atama takvimi ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. MEB son duyurusuna göre atama takvimi netleşirken ve adaylar süreçlerini başvuru kılavuzuna göre yapmaya başlayacak. Öğretmen ataması sonrası kontenjan ve kadro sayısı belli oldu. Bakan Tekin’in açıklamasına göre, en çok atama yapılacak 5 branş belli oldu. Peki MEB 2024 Öğretmen atamaları ne zaman, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?

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        ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılı öğretmen atamaları hakkında açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programda açıklamalarda bulundu.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 20 bin öğretmen ataması yapılacak!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi.

        Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

        Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

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        ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

        Bakan Tekin’in açıklamasına göre, en çok atama yapılacak 5 branş şöyle: sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, rehberlik öğretmenlik, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce.

        Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.

        Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

        Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

        Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

        Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.

        Atama takvimi için tıklayınız.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRETMEN ATAMA AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

        Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır.

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        BAKAN TEKİN DUYURMUŞTU

        Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayında öğretmen atama rakamları konusuna da değindi. Bakan Tekin, konuyla ilgili şu bilgileri vermişti

        "Öğretmen atamaları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın nihai kararını aldıktan sonra açıklamamızı yapacağız. Bizim Bakanlık açısından her branş eşit derece önemlidir. Hiçbir branşın bakan olarak ayırt edecek pozisyonda değilim. İhtiyacımız sayısal olarak neyse daha az ihtiyaç olan bölüme kaynak aktaracak değiliz. Elimizde 130 branşın Türkiye genelinde ihtiyaç tablosunu alırız. Bize tahsis edilen kadro ne kadar orantısını yapmış durumdayız. Oradan bize rakam verilir."

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        GEÇEN YILIN ÖĞRETMEN ATAMALARI!

        Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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