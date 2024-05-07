Eurovision 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Otuz yedi ülkenin katılacağı Eurovision bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek. Avrupa ve dünyada yakından takip edilecek organizasyonu Malin Åkerman ve Petra Mede sunacak. Peki, "Eurovision 2024 ne zaman, saat kaçta? 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na hangi ülkeler katılıyor?" İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkeler...