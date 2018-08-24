SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
antalya
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Ev almak isteyen İranlı turist dolandırıldı

Antalya'da ev almak isteyen İranlı turist dolandırıldı

Antalya'da ev almak isteyen İranlı J.K.'yı, "Türkiye'de Euro düşüyor, dolar yükseliyor" diye kandırıp 30 bin Euro'sunu alan K.B., bu parayı dolara çevirdi fakat para destesinin üstüne gerçek, altına da sahte dolarları yerleştirdi. 100 dolar alarak döviz bürosuna giden J.K., dolandırıldığını fark ederken, harekete geçen emniyet güçleri, benzer suçlardan sabıkası olan K.B.'yi yakaladı

24.08.2018 - 16:35 | Güncelleme: DHA

İran vatandaşı J.K., iki hafta önce ev almak için 30 bin Euro ile Antalya'ya geldi. Daha önceden tanıdığı B.G.T. ile iletişim kuran J.K., ev almak istediğini ve kendisine yardım etmesini istedi. İddiaya göre B.G.T., İranlı turisti, gayrimenkul satışı yaptığını belirttiği 'Alper' adında lüks otomobil kullanan bir kişiyle tanıştırdı. B.G.T. ve Alper, çeşitli semtlerde J.K.'ye satın alabileceği evler gösterdi. Şüpheliler, "Türkiye'de dolar artıyor, Euro değer kaybediyor" diyerek J.K.'ye elindeki Euro'yu dolara çevirmesi tavsiyesinde bulundu. Alper, ikna olan J.K. için döviz bürosundan 40 bin dolar alıp, verdi.

ÜSTE GERÇEK PARA ALTA FOTOKOPİ

Bir süre sonra şüphelilerin yanından ayrılan J.K., çantadan çıkardığı bir deste paradan 100 dolar alarak döviz bürosunda bozdurup kaldığı eve gitti. Parayı evde kontrol eden J.K., destelerin üst kısmında gerçek dolar, altında ise fotokopileri olduğunu fark etti. J.K., polise giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada, kendisini 'Alper' olarak tanıtan kişinin benzer suçlardan kaydı bulunan K.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, K.B.'yi Alanya- Antalya yolundaki uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. K.B.'nin aracında yapılan aramada 35 bin 500 dolar ele geçirildi. K.B.'nin parayı çanta içerisinde J.K.'ye verdiği sırada el çabukluğuyla daha önceden hazırladığı üstünde gerçek, altında ise fotokopi dolarların bulunduğu destelerle değiştirdiği belirlendi.

K.B.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Gözaltına alınan B.G.T. ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 9 dakika önce
    Dolandırıcılıktan en ağır hapis cezası alsın, önür boyu içeride kalsın kinsenin hakkını yemek öyle kolay değil...
  • Misafir 42 dakika önce
    Görürsünüz ceza bile almayacak
  • Misafir 1 saat önce
    Bunlari hadim ediceksin. Insan yatirim yapamicakmi lan bu ulkede
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X