"Ev, araç ve iş yeri alımlarında uygun finansman" açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emlak Katılım Bankamız, tasarruf finansman sektöründe bir ilke imza attı. BDDK izniyle kurulan Emlak Katılım, Tasarruf Finansman A.Ş. ile vatandaşlarımıza ev, araç ve iş yeri alımlarında erişilebilir, bütçeye uygun finansman çözümleri sunmaya hazırlanıyor. Hayırlı olsun."